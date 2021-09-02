Президент России Путин заявил о важности дальнейшего развития Дальнего Востока

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2 сентября 2021, 15:57 Источник: ТАСС

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин заявил о необходимости активно работать в целях достижения целей развития Дальнего Востока. Он потребовал это от властей всех уровней.

По словам российского лидера, у региона колоссальный потенциал, который нельзя оставлять без внимания. В ходе совещания по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа Путин отметил также существенное значение Северного морского пути и арктических территорий.

Глава России подчеркнул, что задачей властей является многократное приумножение всего того, что сделали предшественники. Он назвал территорию очень перспективной. Кроме того, Путин охарактеризовал запущенные программы развития региона как позитивные.

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