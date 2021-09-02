Вы уже видели, что могут старые партии. Нужны новые»: партия Нечаева представила программу перемен

Аргументы Недели → Политика 13+

2 сентября 2021, 10:18

1 сентября партия Алексея Нечаева представила свою предвыборную программу, которая, по заявлению «Новых людей», кардинально отличается от всего, что заявляют другие. Потому что основная цель партии – дать рычаги влияния на политику и ослабить удушающий контроль государства над всеми сферами жизни.

В каких именно сферах предстоят перемены «Новые люди» подробно рассказали на презентации предвыборной программы. Партия, опираясь на социальные силы, собирается заменить плохо работающие модели управления новыми, основанными не на жесткой иерархии и подавлении, а на общем интересе, горизонтальных связях и открытости.

«Наша предвыборная программа – это наша большая работа мысли, – отметила лидер федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы и советник председателя партии «Новые люди» по региональным вопросам Сардана АВКСЕНТЬЕВА на презентации. – С проектом программы мы объехали больше половины России и в каждом регионе спрашивали у людей: «Согласны ли вы с положениями? Хотели бы вы что-то в нее внести?». Программа нашей партии – это не только труд нашего актива и экспертов, но и мысли тысячи простых людей. И я подписываюсь под каждым обещанным словом, потому что сделать все это – реально. Была бы воля. И это самое главное – воля нашего народа, который через несколько недель придёт и покажет, кто хозяин в своей стране и каково его мнение».

С помощью своей программы партия Нечаева собирается вместе с народом решать проблемы, отстаивая общие интересы и ценности.

В политике «Новые люди» хотят добиться политического разнообразия, внедрить выборность и конкурентность на всех уровнях, сделать сообщества полноправными участниками диалога с властью и расширить их самоуправление на собственной «территории».

В экономике – освободить предпринимателей от ограничений, силового и налогового давления, сократить долю государства и увеличить доходы людей.

В безопасности – вернуть полицию и спецслужбы к их главной задаче – защите граждан, а также отказаться от политики контроля, цензуры и блокировок, вернуть свободу слова, мнений, собраний и прекратить репрессии против инакомыслящих.

В сфере обороны партия сделает все, чтобы достичь мощного технологического прорывы, повышения уровень профессионализма военнослужащих и привлекательности военной службы.

В здравоохранении – перехода от медицины, обслуживающей интересы фармацевтических корпораций, к реальному здравоохранению, которое позволит людям меньше болеть.

В образовании и науке – снижения бюрократическое давление на педагогов, адаптации программы под требования современного мира, а также прекращения изоляции российской науки от мировой и идеологического давления на ученых со стороны государства.

В экологии – развития и использования новейших природоохранных технологий для защиты окружающей среды.

В международных отношениях – избавления от цинизма «геополитического» подхода, когда мир видится исключительно ареной борьбы крупных государств за ресурсы, заменив его на политику продвижения и отстаивания гуманистических ценностей, свободы и самореализации человека.

В числе инициатив «Новых людей» – обеспечение сменяемости власти, возвращение прямых выборов, возвращение денег и полномочий регионам, повышение зарплат, ограничение конкуренции со стороны госкомпаний, очищение силовых структур от «оборотней в погонах, введение выборности судей, прокуроров, начальников региональных УМВД, обеспечение доступной частной медицины по полисам ОМС, снижение стоимости услуг ЖКХ. Также партия выступает против принудительной вакцинации и бюрократического пресса, а также за автономию университетов, выстраивание сотрудничества с ведущими мировыми державами и комплексную экологическую программу, которая затронет и градостроительную политику (есть ли рядом парк, видны ли трубы из окна), и туризм (чтобы было чистое море, а не слив канализации на пляже), и охрану лесов с предотвращением пожаров, и безопасность от бродячих животных.

«Были большие дискуссии, когда мы начинали делать программу, – сказал лидер партии «Новые люди» Алексей НЕЧАЕВ. – Кто будет ее читать? Кто вообще читает программы? Но мы сделали программу не для кого-то, а для себя. Мы попытались собрать все мысли, которые у нас накопились в крепкий текст, набор позиций и идей, которые мы собираемся воплотить в жизнь. Вы уже видели, что могут старые партии и старые депутаты. Нужны новые!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости