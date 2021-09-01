Президент США Байден заявил, что на переговорах с Зеленским затронет тему дальнейших мер поддержки Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

1 сентября 2021, 22:34 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Global Look Press

Хозяин Белого дома Джо Байден заявил, что на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским поднимет тему дальнейших мер поддержки Украины. Соответствующее заявление американский президент сделал перед началом встречи с главой Украины.

Байден подчеркнул, что сегодня поговорит с украинским коллегой о том, как Вашингтон может оказывать Украине поддержку “по мере продвижения ее программы демократических реформ для продвижения ее полной интеграции в Европу”.

По словам хозяина Белого дома, Соединенные Штаты выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины, упомянув Российскую Федерацию в контексте “агрессора”. Кроме того, Байден отметил, что американская администрация поддерживает стремления Киева к евроинтеграции.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости