Аргументы Недели Политика 13+

Политолог Килинкаров заявил, что Байден на встрече с Зеленским в США даже не станет обсуждать «Северный поток - 2»

, 19:20 Источник: ОСН

Политолог Килинкаров заявил, что Байден на встрече с Зеленским в США даже не станет обсуждать «Северный поток - 2»
Джо Байден, фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP / Global Look Press

Украинский политолог и политик Спиридон Килинкар заявил, что верить Джо Байдену о дальнейшем невмешательстве в дела иных стран верить не стоит. Он уверен, что Вашингтон не оставит в покое в том числе Украину, ведь у американцев есть интересы в этой стране.

По словам политика, речь идет о политических интересах, поскольку посредством Украины Соединенные Штаты получают рычаг давления на Российскую Федерацию. Килинкар отметил, что хозяин Белого дома заявляет о невмешательстве, однако сразу же выделяет Киеву 60 млн долларов.

Политолог полагает, что эти средства пойдут на “поддержание вялотекущего военного процесса” на территории Украины. Что касается “Северного потока - 2”, то, как подчеркнул Килинкар, позиции лидеров США и Украины сильно отличаются. Эксперт считает, что Байден даже не станет обсуждать тему газопровода на встрече с Зеленским в Вашингтоне.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Политика

Лавров заявил, что высказывания Зеленского о «грязном» российском газе были сделаны «не от большого ума»

Лавров заявил, что высказывания Зеленского о «грязном» российском газе были сделаны «не от большого ума»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утром в среду, 1 сентября, заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" газе из РФ делаются "не от большого ума".

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Общество

Общество

В мире

Экономика

Спорт

Общество

В мире

В мире

Общество