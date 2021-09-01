Политолог Килинкаров заявил, что Байден на встрече с Зеленским в США даже не станет обсуждать «Северный поток - 2»

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1 сентября 2021, 19:20 Источник: ОСН

Джо Байден, фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP / Global Look Press

Украинский политолог и политик Спиридон Килинкар заявил, что верить Джо Байдену о дальнейшем невмешательстве в дела иных стран верить не стоит. Он уверен, что Вашингтон не оставит в покое в том числе Украину, ведь у американцев есть интересы в этой стране.

По словам политика, речь идет о политических интересах, поскольку посредством Украины Соединенные Штаты получают рычаг давления на Российскую Федерацию. Килинкар отметил, что хозяин Белого дома заявляет о невмешательстве, однако сразу же выделяет Киеву 60 млн долларов.

Политолог полагает, что эти средства пойдут на “поддержание вялотекущего военного процесса” на территории Украины. Что касается “Северного потока - 2”, то, как подчеркнул Килинкар, позиции лидеров США и Украины сильно отличаются. Эксперт считает, что Байден даже не станет обсуждать тему газопровода на встрече с Зеленским в Вашингтоне.

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