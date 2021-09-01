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Зеленский заявил, что на Украине видят поддержку НАТО, но этих действий недостаточно

, 18:49 Источник: РИА Новости

Зеленский заявил, что на Украине видят поддержку НАТО, но этих действий недостаточно
Владимир Зеленский, фото: FOT. TEDI/NEWSPIX.PL, via www.im / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский уверен, что Североатлантический альянс демонстрирует правильные действия в психологическом плане, указывающие на то, что у НАТО есть партнеры в лице Киева на случай обострения обстановки.

При этом Зеленский полагает, что таких действий недостаточно. По его словам, жители Украины ощущают эту поддержку, понимая, что они не одни. Он сказал, что убежден в поддержке партнеров, если вдруг Москва продолжит усугублять ситуацию.

Он назвал такие действия Запада “правильным психологическим шагом”, добавив, что этого недостаточно. Зеленский сказал: “Достаточно ли этого? Считаю, по моему мнению, что нет”.

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