Посол Украины в ФРГ Мельник призвал Запад принять Киев в НАТО и не допустить запуск «Северного потока - 2»

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1 сентября 2021, 18:35 Источник: РИА Новости

Stefan Sauer/Global Look Press

Членство Украины в Североатлантическом альянсе должно стать гарантией для Киева после введения проекта “Северный поток - 2” в эксплуатацию. Такое заявление сделал посол страны в ФРГ Андрей Мельник.

В беседе с Die Welt он подчеркнул, что украинское руководство не поддерживает запуск этого газопровода. Киев, как он отметил, заявляет о необходимости демонстрации “нового мужества” Западом.

По словам Мельника, Украина призывает западные страны побыстрее включить Киев в НАТО. Он сказал, что “Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО”, добавив, что “Северный поток - 2” нужно остановить.

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