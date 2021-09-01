Грузия осталась без денег Евросоюза

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1 сентября 2021, 18:18 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что власти страны отказались от второй части 75-миллионного кредита Европейского союза (ЕС). Оппозиция, в свою очередь, заявляет, что на самом деле ЕС не предоставляет кредит Тбилиси за отход от демократических стандартов.



Ираклий Гарибашвили выразил благодарность ЕС за поддержку Грузии и заявил:



«Мы начали сокращать внешний долг, поэтому во второй части кредита необходимости нет».



В то же время, по словам премьера, оппозиция, включая Михаила Саакашвили, призывает европейских партнеров ввести против Грузии санкции. Ранее председатель «Грузинской мечты» (ГМ) Ираклий Кобахидзе заявил, что в поступлении второй части многомиллионного кредита ЕС нет нужды, поскольку «высокий экономический рост позволит стране получить дополнительный 1 млрд лари (около 330 млн долларов)».



Один из лидеров «Национального движения» (НД) Хатия Деканоидзе, представляющая оппозицию, считает, что заявление Гарибашвили создает угрозу Соглашению об ассоциации с ЕС и безвизовому режиму с Евросоюзом. Она говорит, что на самом деле ЕС приостановил финансовую поддержку Грузии точно так, как в 2018 году Молдавии.



Представитель оппозиционной «Европейской Грузии» (ЕГ) Гиги Угулава, заявил, что ЕС наказывает правящую партию «Грузинская мечта» за выход из антикризисного Соглашения Шарля Мишеля. Президент Евросовета Шарль Мишель, посредничавший в переговорах между властью и оппозицией Грузии, представил к подписанию договор, согласно которому освобождались все политзаключенные. Для выборов в местные органы самоуправления 2 октября власти обязывались создать равноправную конкурентную среду, а если по итогам этих выборов правящая партия не набирала хотя бы 43% голосов, то назначались бы досрочные выборы в парламент.



ГМ ранее объявила о выходе из антикризисного соглашения. Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что страна вернулась в конституционное поле и никаких досрочных выборов в парламент не будет.



В заявлении правящей партии говорится, что «готовятся серьезные провокации… часть оппозиции стремится устроить беспорядки». Представитель ГМ Шалва Папуашвили, заявил, что оппозиция опять встала на путь «жесткой конфронтации, углубления раскола в обществе, насаждения в нем истерии».



«Они не предлагают населению ничего, кроме дезинформации. У них все еще нет рекламных буклетов, плакатов, они не используют предоставленные возможности для рекламы… Все это для того, чтобы после выборов обвинить власть в том, что она не дала провести нормальную избирательную кампанию, устроить беспорядки и попытаться вернуть власть именно таким образом, поскольку конституционным путем реванш взять им не удастся», – считает Папуашвили.



Он заявил, что несмотря ни на что, власти проведут выборы в свободной и конкурентной среде и никому не позволят пойти против воли избирателей.





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