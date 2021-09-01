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Премьер Японии Суга не поедет на ВЭФ, поскольку не получил приглашения от российской стороны

, 16:29 Источник: РИА Новости

Премьер Японии Суга не поедет на ВЭФ, поскольку не получил приглашения от российской стороны
pixabay.com

Японского премьер-министра Ёсихидэ Суги не стоит ожидать в Российской Федерации в сентябре, поскольку ему не поступило приглашение от организаторов Восточного экономического форума. Эту информацию передало агентство Киодо, которое ссылается на источники в правительстве страны.

Вероятность поездки в РФ для участия в ВЭФ рассматривали в японском правительстве. Суга положительно оценил возможный визит. Но премьер не поедет в Россию, так как не получил приглашение.

По словам высокопоставленного чиновника японского внешнеполитического ведомства, “вероятно, таково решение российской стороны”.

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