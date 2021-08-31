Правительство утвердило запрет на госзакупки некоторых видов импортной электроники

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31 августа 2021, 21:36 Источник: ТАСС

ноутбук, фото: pixabay.com

Правительство утвердило запрет на госзакупки некоторых видов импортной продукции. Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«В госзакупках электроники меняются правила - вводится запрет на закупку импортной продукции и правило "второй лишний". Соответствующее постановление по предложению Минпромторга России утвердило правительство РФ 28 августа (№ 1432)», - говорится в заявлении ведомства.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак добавил, что акт встретил на пути «огромное сопротивление», но был воплощён в жизнь. По его словам, ведомство продолжит усложнять закупки иностранной электроники на регулируемом рынке, когда есть российский функциональный аналог.

Отмечается, что запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции.

В отношении остальной электроники и медицинской техники госзаказчики будут обязаны применять правило «второй лишний». В таком случае необходимо отклонять все заявки на участие в закупке, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественную электронику. Согласно документу, под ограничения попадают коммуникационное оборудование, охранно-пожарные сигнализации, звуковая аппаратура, мониторы, навигационная и измерительная аппаратура, томографы, рентген-аппараты, эндоскопические комплексы, электрокардиографы и пр.

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