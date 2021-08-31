Владимир Путин уволил нескольких генералов в системе МВД России

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31 августа 2021, 09:58 Источник: Коммерсантъ

Aleksander Polyakov, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин снял нескольких высокопоставленных сотрудников МВД - генералов. Среди уволенных - двое из трех заместителей начальника московской полиции — Наталья Агафьева и Андрей Понорец. Уволены также генерал-майор полиции Юрий Демин и генерал-майор юстиции Владимир Кемарский, генерал-майоры внутренней службы Игорь Киселев и Виталий Краснов.

Президент уволил и генерал-лейтенанта полиции 65-летнего Дмитрия Шаробарова, более десяти лет руководившего Главным управлением на транспорте МВД. Глава государства подписал соответствующий указ.

Некоторые из генералов лишились постов из-за того, что несколько лет назад поручились за недавно снятого начальника камчатской полиции Михаила Киселева, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Шаробаров достиг предельного возраста службы, но по закону мог подать рапорт о его продлении. Он предпочел подать рапорт об отставке.

63-летняя Наталья Агафьева возглавляла Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве с 2014 года, являлась заместителем начальника столичного главка МВД. Агафьева подала рапорт об увольнении в мае 2021 года, хотя по закону еще два года могла находиться на службе.

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