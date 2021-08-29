Источник сообщил Свободной прессе, что на российском газе в США быстро сделают миллионы

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29 августа 2021, 23:38 Источник: Свободная пресса

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Военное ведомство Соединенных Штатов детально изложило запрет своим военным на европейской территории покупать у Российской Федерации энергоресурсы для баз и в целом для закрытых объектов.

Учитывая различные базы, подобных объектов в Европе насчитывается порядка сорока. Соответствующее постановление разместили на интернет-ресурсе Федерального реестра официальных документов правительства США. В документе сказано, что ограничения принимались в соответствии с положениями американского оборонного бюджета.

По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, как раз в этом американцы и продемонстрировали свою лицемерную политику. Он подчеркнул, что они будут приобретать газ России через самых разных посредников, к примеру, немецких. В пример эксперт привел ситуацию в атомной электроэнергетике. Дело в том, что работа половины атомных электростанций Соединенных Штатов происходит на российском низкообогащенном уране.

По словам военного эксперта Константина Сивкова, в США в настоящее время наблюдается “дурдом”. Так, европейцы “сидят” на газе из РФ, так что задачу по снабжению войск США придется решать американской системе технического обеспечения. Подчеркивается, что с наступлением заморозков европейцы будут задаваться вопросом, почему у них отсутствует тепло. Придется отдавать гораздо больше денег, и это ляжет тяжким бременем на жителей Европы.

Владимир Сотников, являющийся старшим научным сотрудником Центра международной безопасности ИМЭМО и Отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, сказал, что американцы рассматривают европейскую территорию как свою вотчину. Они предпринимают максимум усилий, чтобы их сжиженный газ реализовывался в Европе. Они, безусловно, нацелены на уход РФ с этого рынка.

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