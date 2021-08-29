Президент Макрон в ходе визита в Багдад заявил, что Франция останется в Ираке даже после ухода американцев
29 августа 2021, 22:25
Французское руководство не собирается выводить из Ирака свой контингент даже после ухода оттуда сил Соединенных Штатов. Соответствующее заявление накануне сделал президент Франции Эммануэль Макрон.
По информации Le Figaro, он прибыл в Ирак с официальным визитом. Тем временем на иракской территории наблюдается очень сложная ситуация. Теперь Макрону предстоит побывать в еще не восстановленном Мосуле.
Заявление о сохранении французского присутствия в Ираке Макрон сделал в ходе визита в Багдад. Он подчеркнул, что французы останутся в этой стране, если это поддержат граждане Ирака, сообщает RT.
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