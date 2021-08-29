Президент Макрон в ходе визита в Багдад заявил, что Франция останется в Ираке даже после ухода американцев

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29 августа 2021, 22:25

Эммануэль Макрон, фото: Aurelien Morissard via www.imago/Global Look Press

Французское руководство не собирается выводить из Ирака свой контингент даже после ухода оттуда сил Соединенных Штатов. Соответствующее заявление накануне сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

По информации Le Figaro, он прибыл в Ирак с официальным визитом. Тем временем на иракской территории наблюдается очень сложная ситуация. Теперь Макрону предстоит побывать в еще не восстановленном Мосуле.

Заявление о сохранении французского присутствия в Ираке Макрон сделал в ходе визита в Багдад. Он подчеркнул, что французы останутся в этой стране, если это поддержат граждане Ирака, сообщает RT.

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