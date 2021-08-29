Аргументы Недели Политика 13+

Министр обороны Шойгу заявил, что Москва в отличие от Вашингтона старается не навязывать свои порядки зарубежным странам

, 16:48 Источник: РИА Новости

Министр обороны Шойгу заявил, что Москва в отличие от Вашингтона старается не навязывать свои порядки зарубежным странам
Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия отличается от Соединенных Штатов тем, что не старается навязывать свои порядки зарубежным странам. Как раз в этом и заключается секрет успеха армии РФ на сирийской территории.

Москва демонстрирует внимательное отношение к специфике иных государств, чего не скажешь о Вашингтоне. Такое заявление сделал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что российские войска прибыли в зарубежные страны, чтобы бороться с террористами, а не государственной властью. Шойгу добавил, что Москва всегда говорит своим партнерам, что ее первостепенная цель - поддержка, а не создание нового режима.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Times Now: талибы расстреляли известного афганского певца Фавада Андараби

Times Now: талибы расстреляли известного афганского певца Фавада Андараби

Члены запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» убили афганского исполнителя народных песен Фавада Андараби. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на родственников артиста. Инцидент произошел в субботу, 28 августа.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью