Министр обороны Шойгу заявил, что Москва в отличие от Вашингтона старается не навязывать свои порядки зарубежным странам

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29 августа 2021, 16:48 Источник: РИА Новости

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/Global Look Press

Россия отличается от Соединенных Штатов тем, что не старается навязывать свои порядки зарубежным странам. Как раз в этом и заключается секрет успеха армии РФ на сирийской территории.

Москва демонстрирует внимательное отношение к специфике иных государств, чего не скажешь о Вашингтоне. Такое заявление сделал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что российские войска прибыли в зарубежные страны, чтобы бороться с террористами, а не государственной властью. Шойгу добавил, что Москва всегда говорит своим партнерам, что ее первостепенная цель - поддержка, а не создание нового режима.

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