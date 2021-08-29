Министр обороны Шойгу заявил, что Москва в отличие от Вашингтона старается не навязывать свои порядки зарубежным странам

Россия отличается от Соединенных Штатов тем, что не старается навязывать свои порядки зарубежным странам. Как раз в этом и заключается секрет успеха армии РФ на сирийской территории.
Москва демонстрирует внимательное отношение к специфике иных государств, чего не скажешь о Вашингтоне. Такое заявление сделал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.
Он подчеркнул, что российские войска прибыли в зарубежные страны, чтобы бороться с террористами, а не государственной властью. Шойгу добавил, что Москва всегда говорит своим партнерам, что ее первостепенная цель - поддержка, а не создание нового режима.
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