Министр обороны Шойгу заявил, что в России надеются на завершение «националистической вакханалии» на Украине

В России надеются, что однажды на Украине завершится “националистическая вакханалия”. Соответствующее заявление сделал глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.
При этом он подчеркнул, что Украина не представляет угрозу Российской Федерации. Он назвал эту страну и ее народ братским. “Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется”, - отметил Шойгу.
По словам министра обороны, та ситуация, которая в настоящее время наблюдается на Украине, реализована рукотворно. Шойгу добавил, что в РФ надеются, что придет время, и ситуация в этой стране поменяется.
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