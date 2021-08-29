Путин на следующей неделе планирует посетить космодром Восточный
29 августа 2021, 13:58
Президент России Владимир Путин планирует посетить космодром Восточный после поездки во Владивосток. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
На следующей неделе Путин примет очное участие в шестом Восточном экономическом форуме. Мероприятие пройдет с 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке ежегодно для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году он не состоялся из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в России.
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