Путин на следующей неделе планирует посетить космодром Восточный

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29 августа 2021, 13:58

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин планирует посетить космодром Восточный после поездки во Владивосток. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

На следующей неделе Путин примет очное участие в шестом Восточном экономическом форуме. Мероприятие пройдет с 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке ежегодно для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году он не состоялся из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в России.

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