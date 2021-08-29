ФСБ рассекретила имена выходцев с Украины, участвовавших в казнями мирных жителей в ВОВ

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29 августа 2021, 10:45 Источник: РИА Новости

гвоздика, фото: pixabay.com

Федеральная служба безопасности рассекретила имена карателей, руководивших массовыми казнями мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны. Соответствующие документы изучило «РИА Новости».

В документах говорится, что в казнях принимали участие члены карательного отряда «Украинская компания». Его создали в июне 1942 года по указанию командира 134-й пехотной дивизии вермахта генерала Ганса Шлеммера. Жертвами карателей стали 170 мирных жителей Знаменского района Орловской области, включая детей, женщин и стариков.

Отмечается, что командира отряда бывшего офицера Красной Армии Николая Мирошниченко по прозвищу Гетман, сдавшегося гитлеровцам в 1941 году, арестовали после войны органы государственной безопасности СССР. Позже его приговорили к расстрелу.

Также из протокола допроса некоего Александра Родина известно, что карательный отряд состоял из четырех взводов (по 12 человек, каждый разбит на два отделения по 6 человек) - комендантского, двух стрелковых и минометного. В него входили командиры взводов: Иван Баюров, Иван Зеркаль, Алексей Пересыпкин, командиры отделений: Василий Шатаев, Василий Оськин, Семен Ильян, рядовые: Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Алексей Чубаткин, Михаил Мандрусов, Василий Мирошин, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Иван Аксенкин и Шереметов.

Родин признался, что убил семь человек, в том числе трех детей в возрасте до восьми лет. После выполнения поставленной немецким командованием задачи служил в армии противника до 12 февраля 1943 года, воюя против СССР. Позже был приговорен за имену родине к смертной казни.

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