Спецпредставитель президента РФ Кабулов заявил о плохой работе аналитиков Запада по Афганистану
28 августа 2021, 22:58
Западные аналитики по Афганистану демонстрируют очень плохую работу. Такое заявление сделал Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану.
Он назвал этот вопрос интересным, подчеркнув, что не сомневается в его дальнейшем продолжительном анализе. По словам Кабулова, войну Соединенные Штаты проиграли по той причине, что “не понимают мир” вне Америки.
“Если конкретно об Афганистане, то это будет более предметно, наблюдая за ними, я увидел, что у них очень слабая аналитика”,- сказал он в эфире YouTube канала “Соловьев Live”.
Кабулов добавил, что возникает ощущение, что появившееся порядка трех десятков лет назад чувство вседозволенности сыграло с США как страной “злую шутку”.
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