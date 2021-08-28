Премьер Чехии Бабиш заявил о необходимости охраны Европы от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена

Обеспечивать охрану Европы от нелегальных мигрантов нужно на внешней границе Шенгена. Такое заявление сделал сегодня, 28 августа, чешский премьер Андрей Бабиш.
Он подчеркнул, что поддерживает функционирующий Шенген. По его словам, с целью борьбы с нелегалами необходимо противостоять контрабандистам. Кроме того, следует подписать соглашения с Ливией, Алжиром, Турцией, Тунисом, Марокко.
Бабиш отметил, что ряд европейских стран, включая Австрию, Данию и Швецию, 6 лет назад приветствовали мигрантов, однако в настоящее время выступают против них. Политик добавил, что Шенгенское соглашение нужно расширить, включив в него государства Юго-Восточной Европы.
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