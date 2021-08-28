Вице-президент Салех назвал межафганские переговоры в Дохе «началом конца» Афганистана

Аргументы Недели → Политика 13+

28 августа 2021, 16:09 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Межафганские переговоры в столице Катара между представителями “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) и официальным Кабулом стали “началом конца” для Афганистана. Такого мнения придерживается вице-президент этой страны Амрулла Салех, который ранее объявил себя и.о. президента.

В письме немецкому изданию Spiegel он назвал процесс в Дохе “ошибочным, обманчивым и безрассудным”, подчеркнув, что он никогда процессом и не был вовсе. По словам политика, талибы воспользовались усталостью и наивностью американского руководства, не верив в политическое решение.

Салех отметил, что Североатлантический альянс и Соединенные Штаты должны были не выводить из Афганистана 2,5 тыс. военных. Он заявил о необходимости признания легитимности власти национального сопротивления в Панджшере.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости