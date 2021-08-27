Алексей Текслер проверил, как в Снежинске благоустроили парк

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27 августа 2021, 13:39 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Работы на общественной территории были проведены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

27 августа губернатор Челябинской области Алексей Текслер находится с рабочим визитом в Снежинске. Он посетил центр лазерно-физических исследований и специального конструкторского бюро по лазерным системам и комплексам во РФЯЦ-ВНИИТФ им. Академика Е.И. Забабахина, а затем направился в парк культуры и отдыха на набережной озера Синара. Об это сообщает сайт «Южноуральская панорама».

В парке обновили асфальт, обустроили газон, выполнили земляные работы и проложили канализацию. Благоустройство продолжается. Идут работы по организации входа на территорию парка со стороны пересечения улиц Мира и Комсомольской, установке арт-объектов, торговых павильонов, монтажу освещения.

Во время посещения парка Алексей Текслер пообщался со снежинцами. Выслушав проблемы, с которыми сталкиваются горожане, глава региона пообещал помочь их решить.

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