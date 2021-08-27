Школу в Челябинске достроят за счет федерального бюджета

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27 августа 2021, 08:50 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Здание обещают сдать раньше, чем планировалось.

Новую школу в районе «Академ Riverside» Челябинска сдадут на год раньше, сообщает пресс-служба регионального правительства. Учебное учреждение будет рассчитано на 1100 мест.

Распоряжение о выделении Челябинской области свыше 270 миллионов рублей на ускорение завершения строительства подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

В ближайшее время планируется завершить строительные работы на объекте.

Напомним, что вопрос ускорения финансирования соцально значимого учреждения губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсуждал с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным в феврале.

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