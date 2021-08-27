Школу в Челябинске достроят за счет федерального бюджета
27 августа 2021, 08:50 Татьяна МихайловаИсточник:
Правительство Челябинской области
Здание обещают сдать раньше, чем планировалось.
Новую школу в районе «Академ Riverside» Челябинска сдадут на год раньше, сообщает пресс-служба регионального правительства. Учебное учреждение будет рассчитано на 1100 мест.
Распоряжение о выделении Челябинской области свыше 270 миллионов рублей на ускорение завершения строительства подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
В ближайшее время планируется завершить строительные работы на объекте.
Напомним, что вопрос ускорения финансирования соцально значимого учреждения губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсуждал с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным в феврале.
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