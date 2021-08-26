Глава МИД Лавров обсудил по телефону с коллегой из Ирана ситуацию в Афганистане

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26 августа 2021, 22:39 Источник: МИД РФ

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел переговоры с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом. Данная информация содержится на сайте МИД РФ.

Отмечается, что глава российского МИД и новый министр иностранных дел Ирана обсудили ситуацию на афганской территории. Стороны согласились, что в этой стране необходимо сформировать инклюзивное правительство.

В комментарии сказано, что Россия и Иран придерживаются близких подходов по ситуации в Афганистане. Кроме того, Тегеран и Москва придерживаются мнения, что в стране требуется мирный диалог афганских политических сил.

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