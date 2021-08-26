Аргументы Недели Политика 13+

Глава МИД Лавров обсудил по телефону с коллегой из Ирана ситуацию в Афганистане

, 22:39 Источник: МИД РФ

Глава МИД Лавров обсудил по телефону с коллегой из Ирана ситуацию в Афганистане
Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел переговоры с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахианом. Данная информация содержится на сайте МИД РФ.

Отмечается, что глава российского МИД и новый министр иностранных дел Ирана обсудили ситуацию на афганской территории. Стороны согласились, что в этой стране необходимо сформировать инклюзивное правительство.

В комментарии сказано, что Россия и Иран придерживаются близких подходов по ситуации в Афганистане. Кроме того, Тегеран и Москва придерживаются мнения, что в стране требуется мирный диалог афганских политических сил.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Депутат ДНР Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет

Депутат ДНР Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет

Депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Александр Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет. Соответствующий прогноз парламентарий сделал в разговоре с журналистами.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью