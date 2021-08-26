Экс-посол США Пайпер дал совет Киеву по ситуации вокруг «Северного потока - 2»

Киеву не следует добиваться ограничительных мер против компаний Европы для блокировки “Северного потока - 2”. Такое заявление сделал Ставен Пайпер, ранее работавший послом Соединенных Штатов в украинской столице.
По его словам, в вопросе газопровода основным проигравшим стали украинские власти. Пайпер подчеркнул, что хозяин Белого дома Байден тоже не желает запуска трубопровода, но не намерен делать отношения с союзниками проблемными и внедрять санкции против компаний Европы.
Дипломат отметил, что руководству Украины не стоит вносить раскол между Европейским союзом и Штатами, если говорить о санкциях против РФ. Он рекомендовал украинскому лидеру Зеленскому перестать просить Вашингтон задействовать против СП-2 ограничительные меры.
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