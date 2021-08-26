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The Economist: Между США и Китаем вспыхнет военный конфликт на закате американской гегемонии

, 19:53 Источник: ИноСМИ

The Economist: Между США и Китаем вспыхнет военный конфликт на закате американской гегемонии
pixabay.com

После краха господства Соединенных Штатов на планете человечество столкнется с большой войной. Такого мнения придерживается эксперт Нил Фергюсон, изложивший свои мысли на страницах издания The Economist.

Он подчеркнул, что Вашингтон идет по пути Британской империи, упадок которой можно было наблюдать в первой половине двадцатого столетия. На это указывают в том числе спад экономики страны и беспорядочная эвакуация американских военных с афганской территории.

Эксперт отметил, что США не имеют в своем распоряжении столь обширные колонии, которые в свое время были у Великобритании, однако военнослужащие Штатов находятся в огромном количестве стран. По словам Фергюсона, в будущем Китай и США, непременно, столкнутся друг с другом. Колумнист уверен в том, что между двумя этими странами возникнет военный конфликт за контроль над Тайванем.

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