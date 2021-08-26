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Сенатор Джабаров, комментируя слова главы «Нафтогаза» о санкциях против «Северного потока - 2»: «Они просто испытывают нервы»

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Сенатор Джабаров, комментируя слова главы «Нафтогаза» о санкциях против «Северного потока - 2»: «Они просто испытывают нервы»
Jens Büttner/Global Look Press

Владимир Джабаров, занимающий пост первого замглавы международного комитета Совфеда, высказался о заявлении главы компании “Нафтогаз Украина” Юрия Витренко. Ранее тот заявил, что украинское руководство будет “очень громко” просить Вашингтон ввести ограничительные меры против компании Nord Stream AG, оператора проекта “Северный поток - 2”, если от германского регулятора поступит разрешение на введение газопровода в действие.

Джабаров назвал заявление Витренко “абсолютно безответственным”, подчеркнув, что украинская сторона “испытывает нервы”. Сенатор задался вопросом, “как можно договариваться со страной и продавать ей свой газ, транспортировать, если страна пытается наказать поставщика этого газа”.

Кроме того, Джабаров сказал, что Киеву предстоит либо “вести себя достойно”, либо называть Российскую Федерацию “врагом” и заявить о нежелании транспортировать газ через Украину. Сенатор добавил, что подобное поведение Киева может привести к потере Украиной всего, пишет RT.

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