Предложения южноуральцев включили в народную программу

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26 августа 2021, 14:34 Анна Поперечная

Фото пресс-службы «Единой России»

Всего жители области внесли 348 тысяч наказов для программы «Единой России», 17 539 – через сайт, остальные – при личных встречах.

Свои инициативы по формированию народной программы внес и Владимир Путин. Он отметил, что программу получилась такой, что ее можно исполнить. Вместе с экспертами глава государства обсудил итоги сбора всех предложений.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в регионе в формировании программы поучаствовали десятки тысяч человек, которые внесли почти 348 тысяч наказов, из них 17 539 – через сайт народной программы np.er.ru, остальные – на личных встречах с избирателями и в ходе депутатских приемов. Он подчеркнул, что наказы и предложения касались как небольших вопросов местного значения, так и общероссийских проблем.

«Продолжается сбор предложений в региональный сегмент народной программы, который мы назвали «74 задачи». Мы видим, что жители активно откликнулись на наше предложение внести свой вклад в формирование выборной программы, это говорит о высоком уровне доверия к партии, которая опирается на мнение людей во всех важнейших вопросах», – сказал Алексей Текслер.

Добавим, что выборы в Государственную думу РФ пройдут с 17 по 19 сентября. В них принимают участие партии «Гражданская платформа», «Единая Россия», «Зеленая альтернатива», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Российская партия свободы и справедливости», «Российская экологическая партия «Зеленые», «Партия Роста», «Справедливая Россия — За правду», «Яблоко».

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