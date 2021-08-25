Канцлер ФРГ Меркель заявила о возможном превращении Афганистана в очаг терроризма после вывода войск НАТО

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25 августа 2021, 14:44 Источник: РИА Новости

Ангела Меркель, фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

После вывода войск Североатлантического альянса из Афганистана эта страна может превратиться в очаг терроризма. Соответствующее заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В ходе выступления в бундестаге она отметила, что альянсу удалось достичь цели, озвученной в 2001 году, когда миссия только начиналась. По словам Меркель, с того времени с афганской территории “больше не исходили международные теракты”.

Канцлер ФРГ назвала это заслугой западных солдат. При этом она призвала не закрывать глаза на то, что после ухода союзнических войск из Афганистана эта страна в очередной раз может превратиться в очаг угрозы международного терроризма.

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