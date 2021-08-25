Президент Эстонии Кальюлайд заявила, что Украина, Молдавия и Грузия могут быть готовы к членству в ЕС через 20 лет

Грузия, Молдавия и Украина смогут присоединиться к Евросоюзу не ранее чем через 20 лет. Такое заявление сделала эстонский президент Керсти Кальюлайд.
Она отметила, что в течение такого времени этим странам придется усердно трудиться, чтобы соответствовать критериям вступления в ЕС. По словам Кальюлайд, членство в экономическом и политическом объединении европейских государств имеет “кучу условий”.
Президент Эстонии подчеркнула, что ни одна из указанных стран не соответствует критериям вступления. “Вам понадобится около 20 лет работы, пока вы дойдете к этой готовности”, - сказала она, добавив, что в каждой из них наблюдаются проблемы с судами.
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