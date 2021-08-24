Путин уволил заместителя главы СК Рассохова

Аргументы Недели → Политика 13+

24 августа 2021, 15:05 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Днем во вторник, 24 августа, стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности заместителя главы Следственного комитета России Ростислава Рассохова.

В указе говорится, что генерал-лейтенант юстиции Рассохов Ростислав Геннадьевич освобождается от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации. Вышеуказанный документ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, Ростислав Рассохов был назначен на пост 12 мая прошлого года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости