Эксперт Силаев заявил, что Украина является рекордсменом по неудачам

Аргументы Недели → Политика 13+

24 августа 2021, 14:23 Источник: РИА Новости

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В течение уже 30 лет украинские граждане разочаровываются в социально-политической жизни своей страны. Именно таков период независимости Украины.

Украинскому руководству не удалось с умом распорядиться богатым советским наследством. Такого мнения придерживается Николай Силаев, являющийся ведущим научным сотрудником института международных исследований МГИМО.

Он подчеркнул, что для многих граждан этой страны последние тридцать лет стали временем разочарования. Он назвал Украину “рекордсменом по неудачам” среди всех бывших республик Советского Союза. Эксперт добавил, что граждане Украины пребывают в тяжелом социально-экономическом положении.

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