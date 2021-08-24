Аргументы Недели Политика 13+

Глава департамента МИД РФ Биричевский заявил о нелогичности обсуждения с США «Северного потока - 2»

, 09:58 Источник: РИА Новости

Глава департамента МИД РФ Биричевский заявил о нелогичности обсуждения с США «Северного потока - 2»
Stefan Sauer/Global Look Press

Российское руководство рассматривает обсуждение проекта “Северный поток - 2” с США как нелогичное решение. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства РФ.

Так он высказался о вероятности заключения США и Россией сделки, похожей на соглашение между Вашингтоном и Берлином. Биричевский отметил, что говорить о газопроводе с Соединенными Штатами нелогично, и РФ обсуждает проект только с партнерами.

“Где находятся США, где находится трубопровод "Северный поток — 2"? В совершенно разных частях света”,- сказал он.

Ранее Биричевский заявил о том, что Российская Федерация не заинтересована в прекращении транзита газа через украинскую территорию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Депутат ДНР Владимир Медведев назвал саммит украинской «Крымской платформы» попыткой угрожать России

Медведев назвал саммит украинской «Крымской платформы» попыткой угрожать России

Владимир Медведев, представитель Народного совета самопровозглашенной ДНР, назвал состоявшийся накануне в Киеве саммит украинской «Крымской платформы» попыткой угрожать Российской Федерации.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью