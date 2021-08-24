Глава департамента МИД РФ Биричевский заявил о нелогичности обсуждения с США «Северного потока - 2»

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24 августа 2021, 09:58 Источник: РИА Новости

Stefan Sauer/Global Look Press

Российское руководство рассматривает обсуждение проекта “Северный поток - 2” с США как нелогичное решение. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества внешнеполитического ведомства РФ.

Так он высказался о вероятности заключения США и Россией сделки, похожей на соглашение между Вашингтоном и Берлином. Биричевский отметил, что говорить о газопроводе с Соединенными Штатами нелогично, и РФ обсуждает проект только с партнерами.

“Где находятся США, где находится трубопровод "Северный поток — 2"? В совершенно разных частях света”,- сказал он.

Ранее Биричевский заявил о том, что Российская Федерация не заинтересована в прекращении транзита газа через украинскую территорию.

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