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Глава МИД Швеции Линде заявила об обеспокоенности страны состоянием демократии в России

, 07:58

Глава МИД Швеции Линде заявила об обеспокоенности страны состоянием демократии в России
pixabay.com

Шведское руководство обеспокоено тем, в каком состоянии находится демократия в Российской Федерации. Такое заявление сделала глава шведского внешнеполитического ведомства Анн Линде.

Она подчеркнула, что власти страны пристально следят за тем, как развиваются в РФ внутриполитические события. По словам Линде, “оппозиционным политикам отказывают в возможности баллотироваться”, пишет RT.

По ее словам, права человека занимают очень важную роль в отношениях Европейского союза с Москвой. В связи с этим Линде отметила, что “будет продвигать” такую идею в Европе.

В свою очередь Владимир Джабаров, занимающий пост первого замглавы международного комитета Совета Федерации, заявил, что Стокгольм, по сути, возглавил процесс по дискредитации российских выборов.

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