Киевский политолог Золотарев предрек Украине распад из-за курса, проводимого последние 30 лет

Аргументы Недели → Политика 13+

24 августа 2021, 07:23 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Если власти Украины и далее будут придерживаться нынешнего курса в политике, то эту страну ждет распад. Такого мнения придерживается украинский политолог Андрей Золотарев.

Он назвал весьма нерадостными итоги тридцати лет независимости Украины. Политолог подчеркнул, что Украина является единственной республикой постсоветского пространства, которой так и не удалось выйти на уровень ВВП 1991 года.

Золотарев отметил, что в настоящее время можно наблюдать, как Украина становится аграрно-сырьевым придатком стран “золотого миллиарда”. Он пожаловался на уменьшение населения этой страны. “Экономическая связанность государства ослабевает”, - сказал он. Эксперт добавил, что если деловая и политическая элита страны продемонстрирует политическую волю, то текущую ситуацию удастся исправить.

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