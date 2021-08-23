Южноуральцам предлагают оценить работу регионального министра строительства

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23 августа 2021, 10:40 Татьяна Михайлова Источник: Строй.Медиа

Фото предоставлено организаторами

Глава ведомства Юлий Элбакидзе включен в голосование, по итогам которого выберут лучшего куратора строительной отрасли в УрФО.

Опрос запустил портал «Строй.Медиа». Работу чиновников предлагается оценить по пятибалльной шкале. 1 балл означает «очень плохо», 5 баллов — прекрасная работа без нареканий». На основе полученных данных эксперты выведут средний балл.

Выразить свое мнение о работе министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлия Элбакидзе жители региона могут на портале «Строй.Медиа». Опрос продлится до 1 сентября.

Добавим, что аналогичные исследования планируется организовать в каждом федеральном округе.

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