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Захарова назвала две причины отсутствия флага ЕС на пресс-конференции Зеленского и Меркель

, 20:42

Захарова назвала две причины отсутствия флага ЕС на пресс-конференции Зеленского и Меркель
Ангела Меркель и Владимир Зеленский, фото: сайт президента Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заметила необычную деталь на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киеве. По ее словам, обычно за спиной представителей стран Евросоюза «всегда стоят национальный флаг и флаг ЕС».

«Здесь-то режим, боготворящий Евросоюз. Тем более этого следовало бы ожидать в столице Украины, учитывая, что, бывало, за рубежом украинский президент даже за собой стравил ЕС-овскую диковинку», - написала дипломат в своем Телеграм-канале.

Захарова добавила, что в Киеве «сине-желтая гамма красуется лишь на украинском стяге». Она назвала две причины, почему так произошло.

«Вариант первый: чтобы лишний раз тему Евросоюза не поднимать, так сказать не наступать на больную мозоль. Вариант второй: не видать Евросоюза, как флага ЕС», - отметила представитель МИД.

Напомним, что 22 августа в Киеве прошла встреча Зеленского и Меркель. Лидеры обеих стран обсудили трубопровод «Северный поток-2» и урегулирование ситуации в Донбассе.

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