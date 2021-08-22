Президент Зеленский заявил, что Германия является одним из ключевых союзников Украины

Одним из первостепенных союзников Украины является Германия. Соответствующее заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Он подчеркнул, что во время встречи с лидером Германии поднималась тема рисков, которые требуют должной реакции. По словам Зеленского, он обсудил с Меркель большое количество важных вопросов.
Он выразил ФРГ слова благодарности за поддержку украинского суверенитета, территориальной целостности страны. Кроме того, Зеленский остался доволен тем, что Германия “не признает попытки незаконной оккупации Крыма Россией”. “Мы рассчитываем на Германию, которую считаем одним из ключевых союзников”, - заключил украинский президент.
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