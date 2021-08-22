Президент Украины Зеленский пригрозил мощным флотом страны, каким он был 30 лет назад

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22 августа 2021, 16:47 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Украина собирается сделать свой флот таким же мощным, каким он был три десятка лет назад. Такое заявление сделал президент этой страны Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это требуется Киеву, чтобы “разблокировать Черноморский и Азовский регионы”. В этой связи, как отметил Зеленский, украинское руководство приняло решение наделить флот страны былой мощью, той, которая наблюдалась 30 лет назад.

По словам украинского лидера, Киев просил помощи у Великобритании в плане развития флота. Кроме того, украинская сторона обращалась с этим вопросом к Вашингтону. Зеленский также выразил надежду на то, что Берлин поможет Украине в поставках оружия в страну.

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