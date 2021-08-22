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Сенатор Пушков заявил, что за «провал» США в Афганистане будет вынуждена расплачиваться Европа

, 13:56

Сенатор Пушков заявил, что за «провал» США в Афганистане будет вынуждена расплачиваться Европа
Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Именно Европе придется расплачиваться за поражение американцев на афганской территории. Соответствующее заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что как раз в европейские страны преимущественно устремятся мигранты. Речь идет о части покинувших Афганистан людей в количестве более 3 млн, о которых ранее сообщил глава Еврокомиссии. Об этом сенатор написал в Telegram.

Кроме того, Пушков напомнил о том, что Вашингтон часто вовлекает себя в долгие войны, а Европа содержит прибывающих беженцев. “Затем Европа вновь безропотно поддерживает очередную американскую военную авантюру”, - добавил сенатор.

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