Бывший премьер Великобритании Блэр выразил недовольство по поводу вывода американских войск из Афганистана

Нынешние американские власти под руководством демократа Джо Байдена поступили недальновидно, отдав приказ войскам США покинуть афганскую территорию. Соответствующее заявление сделал Тони Блэр, ранее занимавший пост британского премьер-министра.
Двадцать лет назад он высказался в поддержку старта военной операции в Афганистане. По словам Блэра, решение вывести войска из этой страны принимали по политическим причинам, а не из стратегических соображений. Он отметил, что “мы не должны были поступать так, но мы поступили именно так”.
Блэр подчеркнул, что после прихода к власти “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) Афганистан может лишиться достижений в области образования и прав человека. Кроме того, бывший глава правительства призвал британские власти “привлечь талибов к ответственности”.
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