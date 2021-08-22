Бывший премьер Великобритании Блэр выразил недовольство по поводу вывода американских войск из Афганистана

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22 августа 2021, 10:42 Источник: Институт глобальных изменений Тони Блэра

Тони Блэр, фото: Rob Pinney/Global Look Press

Нынешние американские власти под руководством демократа Джо Байдена поступили недальновидно, отдав приказ войскам США покинуть афганскую территорию. Соответствующее заявление сделал Тони Блэр, ранее занимавший пост британского премьер-министра.

Двадцать лет назад он высказался в поддержку старта военной операции в Афганистане. По словам Блэра, решение вывести войска из этой страны принимали по политическим причинам, а не из стратегических соображений. Он отметил, что “мы не должны были поступать так, но мы поступили именно так”.

Блэр подчеркнул, что после прихода к власти “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) Афганистан может лишиться достижений в области образования и прав человека. Кроме того, бывший глава правительства призвал британские власти “привлечь талибов к ответственности”.

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