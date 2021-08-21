Представитель МИД РФ Захарова заявила о прямом «вкладе» Польши в обострении миграционного кризиса в Европе

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21 августа 2021, 18:25

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Global Look Press

Варшава внесла прямой “вклад” в обострение миграционного кризиса на европейской территории. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Сегодня Мариуш Блащак, занимающий пост главы польского оборонного ведомства, подчеркнул, что именно Российская Федерация виновата в кризисе с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Он заявил, что речь идет о “грязной игре Лукашенко и Кремля”.

По словам Захаровой, на польско-белорусской границе зафиксировали десятки человек, в период с 2015 по 2020 годы в Европу переселились порядка 5,8 млн мигрантов преимущественно из региона Ближнего Востока и Северной Африки. Она заявила о прямом вкладе Польши в данную статистику. Захарова напомнила об активном участии Варшавы в нападении на Ирак. В своем Telegram канале она добавила, что с 2002 по 2008 годы Польша задействовала в военной операции в этой стране более 10000 своих военнослужащих.

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