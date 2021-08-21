Представитель МИД Захарова заявила об отходе Киева от выполнения Минских соглашений

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21 августа 2021, 17:58 Источник: МИД РФ

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Global Look Press

Российское руководство обеспокоено тем, что Киев отходит от выполнения минских соглашений. Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Она обратилась к международному сообществу с призывом реализовать совместные шаги, которые способствуют прекращению войны на территории Донбасса Киевом. Захарова отметила, что руководство Украины продолжает “штамповать” законопроекты, “прямо противоречащие договоренностям, утвержденным резолюцией 2202 СБ ООН”.

По ее словам, Запад “закрывает глаза” на саботаж со стороны украинских властей минского “Комплекса мер” и “нормандских” решений. Кроме того, она упомянула о росте на Украине нетерпимости и неонацистских настроений.

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