Эксперт Камкин, комментируя слова Меркель о новом канцлере Германии: «Пытается» «вытащить» Лашета»

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21 августа 2021, 17:24

Ангела Меркель, фото: Patrick Scheiber/Global Look Press

Александр Камкин, являющийся ведущим научным сотрудником Центра германских исследований Института Европы РАН, высказался о словах канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее заявила, что пост немецкого лидера может занять председатель Христианско-демократического союза Армин Лашет.

Камкин подчеркнул, что выборы в бундестаг являются важным событием в жизни жителей Германии, на что указывают опросы общественного мнения. По словам эксперта, население страны в большей степени доверяет Меркель, ведь у нее за плечами огромный опыт работы.

Что касается Олафа Шольца, то, как отметил Камкин, он существенно опережает Лашета, которому немцы доверяют меньше, нежели его партии. Эксперт назвал это “очень тревожным сигналом”, поскольку “настроения избирателей стремительно меняются”. Кроме того, Камкин назвал заявление Меркель “отчаянной попыткой спасти своего протеже”, пишет RT.

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