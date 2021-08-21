Президент Украины Зеленский подписал указ о введении в действие санкций против лидера «Партии Шария» и его медийных ресурсов

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21 августа 2021, 15:52 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Zygimantas gedvila via www.imago/Global Look Press

На Украине вступили в силу ограничительные меры против лидера “Партии Шария” Анатолия Шария и связанных с ним медийных ресурсов. Соответствующий указ подписал президент этой страны Владимир Зеленский.

Решение о введении санкций приняли ранее в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.

Отмечается, что санкции ввели на 3-летний срок. Ограничения распространяются на Анатолия Шария, его жену Ольгу и Аллу Бондаренко, которая, как сообщила супруга лидера “Партии Шария”, является ее мамой. Под ограничения попали, в том числе некоторые медийные ресурсы.

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