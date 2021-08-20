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Меркель назвала свой визит в Россию прощальным и рабочим

, 15:05

Меркель назвала свой визит в Россию прощальным и рабочим
фото: pixabay.com

В Москве в пятницу в Кремле сейчас проходит встреча президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

На слова Путина "Добро пожаловать" Меркель ответила: "Большое спасибо, господин Президент, дорогой Владимир".
Немецкий канцлер подтвердила, что это ее "прощальный визит", и она "этому очень рада". "Но, как правильно было сказано, не только прощальный, но и рабочий визит, у нас есть о чём поговорить", - цитирует Меркель пресс-служба Кремля.
Перед переговорами с Путиным Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата.

И в Кремле она упомянула, "что 80 лет тому назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз", и по этому поводу она посетила Могилу Неизвестного Солдата.

Далее Меркель отметила, что разногласия во мнениях с Россией есть, но есть контакт и надо и дальше его поддерживать, говорить друг с другом.

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