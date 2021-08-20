El Pais: МИД Испании не разрешил зайти в порт Сеута двум кораблям ВМФ России

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20 августа 2021, 12:47 Источник: Интерфакс

MOD Russia, globallookpress.com

Министерство иностранных дел Испании не разрешило зайти в порт Сеута двум военным кораблям ВМФ РФ. Испанская газета El Pais пишет, что большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное судно "Алтай" не смогли войти в испанский порт из-за того, что МИД Испании не получил необходимую информацию от военных о дальнейшем маршруте кораблей после выхода из Сеуты.

В издании добавили, что Минобороны Испании не имело возражений по поводу российский кораблей. Газета назвала решение МИД политическим, поскольку Мадрид весной 2022 года должен принять следующий саммит НАТО.

Корабли ВМФ России в период с 2010 по 2016 годы спокойно заходили в Сеуту, было произведено около 60 заходов.

С октября 2016 года эта практика была временно приостановлена из-за возражений Великобритании в связи с участием кораблей в операциях в Сирии.

БПК "Вице-адмирал Кулаков" в этом году после участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге провёл учения со стрельбами в Атлантическом океане в рамках командно-штабной тренировки Северного флота. 28 июня он вышел из Североморска, и 18 августа 2021 года корабль пополнил российскую эскадру в Средиземном море.

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