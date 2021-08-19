Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что военное присутствие США в Центральной Азии противоречит интересам российских властей

Российская Федерация до сих пор придерживается мнения, что любая форма военного присутствия американцев в Центральной Азии расходится с интересами руководства РФ. Такое заявление сделал заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что последние события на афганской территории не изменили соответствующего мнения Москвы. По словам Рябкова, которого цитирует издание The Wall Street Journal, присутствие военнослужащих Соединенных Штатов в регионе не способствует его безопасности.
“Мы не видим, как любая форма военного присутствия Соединенных Штатов в Центральной Азии может укрепить безопасность затрагиваемых стран и/или их соседей”, - сказал он.
Кроме того, Рябков отметил, что это, несомненно, противоречило бы российским интересам.
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