Экс-канцлер Германии Шрёдер возложил на Буша-младшего, Обаму, Трампа и Байдена ответственность за катастрофу в Афганистане

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19 августа 2021, 21:55 Источник: РИА Новости

Герхард Шредер, фото: Ulrich Stamm/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Герхард Шрёдер, ранее занимавший пост канцлера ФРГ, заявил, что западные государства потерпели катастрофу на афганской территории. Он отметил, что за катастрофический итог военной операции в этой стране ответственны все американские президенты, начиная с Джорджа Буша-младшего.

По словам Шрёдера, ситуация, когда боевики “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) захватили Кабул, напоминает “бегство американских военных из Сайгона”. Об этом он написал в колонке для онлайн-портала T-Online.

Шрёдер подчеркнул, что западные страны заверяли друг друга о важности не повторения такой ситуации, однако случившееся на афганской территории стало “катастрофой для США, НАТО, но также и немецкой политики”. Бывший канцлер ФРГ отметил, что на то время не представлялось возможным представить, что операция в этой стране перерастет в войну в течение 20 лет, Он заключил, что неверной стратегии в Афганистане придерживались Буш, Обама, Трамп и Байден.

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