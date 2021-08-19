Экс-канцлер Германии Шрёдер возложил на Буша-младшего, Обаму, Трампа и Байдена ответственность за катастрофу в Афганистане

Герхард Шрёдер, ранее занимавший пост канцлера ФРГ, заявил, что западные государства потерпели катастрофу на афганской территории. Он отметил, что за катастрофический итог военной операции в этой стране ответственны все американские президенты, начиная с Джорджа Буша-младшего.
По словам Шрёдера, ситуация, когда боевики “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) захватили Кабул, напоминает “бегство американских военных из Сайгона”. Об этом он написал в колонке для онлайн-портала T-Online.
Шрёдер подчеркнул, что западные страны заверяли друг друга о важности не повторения такой ситуации, однако случившееся на афганской территории стало “катастрофой для США, НАТО, но также и немецкой политики”. Бывший канцлер ФРГ отметил, что на то время не представлялось возможным представить, что операция в этой стране перерастет в войну в течение 20 лет, Он заключил, что неверной стратегии в Афганистане придерживались Буш, Обама, Трамп и Байден.
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