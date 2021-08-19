В ходе телефонного разговора Путин и председатель Совета министров Италии обсудили ситуацию в Афганистане

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19 августа 2021, 19:59 Источник: Сайт Кремля

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Марио Драги провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на афганской территории. Данная информация поступила от пресс-службы Кремля.

Подчеркивается, что инициатором разговора стала итальянская сторона. Путин и Драги затронули текущую обстановку в Афганистане. Они согласились с тем, что в этой стране нельзя допустить возникновение гуманитарной катастрофы.

В сообщении Кремля также сказано, что стороны “отметили необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана”. Ко всему прочему, Путин и Драги согласились, что важно развивать связи РФ и Италии в самых разных областях.

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