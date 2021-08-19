Экс-депутат Верховной рады Савченко заявила, что США не станут для Украины верным другом и будут использовать страну

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19 августа 2021, 15:18 Источник: РИА Новости

Надежда Савченко, фото: Nazar Furyk/Global Look Press

Украине следует как можно быстрее перестать получать помощь от Вашингтона и Евросоюза. Такого мнения придерживается Надежда Савченко, ранее являвшаяся депутатом Верховной рады.

Она подчеркнула, что США никогда не станут для Украины “верным другом”. Она назвала эту страну колонизатором, который не откажется от использования Украины.

В эфире одного из украинских телеканалов Савченко отметила, что на любой территории, которая получает помощь от американцев, начинается война. Она призвала Киев стать более самостоятельным. Савченко заключила, что руководству Украины необходимо “выйти из-под внешнего управления” ЕС, США и прочих западных партнеров.

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