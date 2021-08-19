Южноуральцам помогут освоить «цифровые» профессии

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19 августа 2021, 06:42 Анна Поперечная

Фото Дарья Журавлева

Такую цель будет преследовать «Цифровой манифест», принятый на площадке штаба общественной поддержки «Единой России».

В стратегической сессии «Цифровое будущее России» приняли участие депутаты Госдумы, представители министерства цифрового развития, эксперты, общественники. Они обсудили «Цифровой манифест», который станет основой для развития комплекса мер по внедрению ИТ-решений в повседневную жизнь россиян. Речь идет о киберезопасности, доступности интернета в образовательных учреждениях, а также в отдаленных уголках страны.

По словам замсекретаря Генсовета «Единой России» Александра Хинштейна, государство должно создать условия для равного доступа к цифровым сервисам и гарантировать соблюдение прав человека в интернете и законов. Отметим, что все предложения по развитию цифровой среды войдут в программу партии.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев отметил, что «Цифровой манифест» поможет россиянам осваивать «цифровые» профессии.

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